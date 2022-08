Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina: cosa accadde il 24 agosto 1991

Ogni 24 agosto in Ucraina si celebra il Giorno dell’Indipedenza. In questa data, nel 1991, la Verchovna Rada - il Parlamento - adottò l'Atto di dichiarazione d'indipendenza e istituì lo Stato indipendente. Una scelta che rappresentò l’ennesimo colpo all’Unione Sovietica - dopo le decisioni analoghe già prese da Estonia, Lettonia, Lituania e Georgia - e che fu confermata da un referendum svoltosi l’1 dicembre dello stesso anno.

Tutto in una notte

L'Atto di dichiarazione d'indipendenza dell’Ucraina arrivò dopo il putsch di agosto, il tentato colpo di Stato in Unione Sovietica organizzato da alcuni membri del governo sovietico contro il presidente Michail Gorbaciov. Il testo fu in gran parte scritto durante la notte tra il 23 e il 24 agosto e fu poi approvato con maggioranza assoluta dal Soviet supremo della RSS Ucraina in una sessione straordinaria lunga 11 ore. Contestualmente, si votò anche per indire un referendum a sostegno della dichiarazione d’indipendenza e per creare la Guardia nazionale dell'Ucraina. Il 26 agosto il rappresentante permanente della RSS Ucraina alle Nazioni Unite informò l'ufficio del Segretario generale dell'Onu che la sua missione all'assemblea internazionale poteva ufficialmente essere designata in qualità di rappresentante dell'Ucraina.