Guerra in Ucraina, bombe su Zaporizhzhia nel giorno dell'Indipendenza

Continuano gli attacchi russi contro Zaporizhzhia. Intorno alle 4:00 di questa mattina (le 3:00 in Italia) l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture della città: lo ha reso noto il sindaco ad interim, Anatolii Kurtiev, secondo quanto riporta il Kiev Independent. "Sono in corso le operazioni per capire l'entità dei danni e l'eventuale numero di vittime". Kurtev ha poi esortato i residenti della città a recarsi nei centri di accoglienza più vicini ( IL CONFLITTO, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). Un dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il suo autista sono rimasti uccisi nell'esplosione di un colpo di mortaio all'esterno dell'impianto. Lo ha riferito il presidente dell'azienda nucleare statale ucraina Energoatom, Petro Kotin, in un'intervista al Washington Post, sottolineando la pericolosità della situazione. Il rappresentante permanente dell'Ucraina alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, ha chiesto una "presenza permanente" dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia "in attesa che gli ucraini ne riprendano il pieno controllo".

Zelensky: "Combatteremo fino alla fine"

In un video messaggio per il Giorno dell'Indipendenza del Paese, il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso che l'Ucraina combatterà l'invasione russa "fino alla fine" e non cederà a "nessuna concessione o compromesso". "Non ci interessa quale esercito hai, ci interessa solo della nostra terra. Combatteremo per lei fino alla fine", ha detto Zelensky nel giorno che segna anche sei mesi esatti dall'inizio dell'invasione. "In questa giornata ci uniamo da luoghi diversi: qualcuno in trincea, nei rifugi o su carri armati sta combattendo in prima linea, altri sono in auto, in camion o in treno per portare ciò che è necessario a chi è in prima linea, altri ancora sono davanti a uno smartphone o a un computer e raccolgono fondi. Ci troviamo in diversi luoghi e circostanze, ma abbiamo un unico obiettivo: preservare l'indipendenza e la vittoria dell'Ucraina". E' il messaggio del presidente Volodymyr Zelensky per il Giorno dell'Indipendenza ucraina, che si celebra oggi in tutto il Paese, sullo sfondo dei timori di un'intesificazione degli attacchi russi, nel giorno che segna anche sei mesi esatti dall'invasione.