L'amministrazione statunitense ha deciso di chiudere entrambi gli uffici del centro visti russo per le richieste negli Stati Uniti e di privare i diplomatici di Mosca della possibilità di pagare le tasse nel Paese, ha dichiarato l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov. "Gli americani ci hanno notificato la chiusura del centro visti", ha detto Antonov. "Inoltre, gli Stati Uniti ci hanno privato delle carte di esenzione fiscale", ha dichiarato ai giornalisti dopo l'evento commemorativo Candle of Memory dedicato all'inizio della Grande Guerra Patriottica che si è svolto nei locali dell'ambasciata russa. "Ma vorrei dire subito che continueremo a operare. Non abbandoneremo i nostri connazionali", ha assicurato il diplomatico russo ai giornalisti. Secondo Antonov, gli Stati Uniti non hanno fornito alcuna spiegazione per la loro mossa. Nel frattempo, gli americani "non possono non essere consapevoli che oggi è una data memorabile per la Russia", ha aggiunto riferendosi agli eventi commemorativi dedicati all'inizio della Grande Guerra Patriottica il 22 giugno 1941.