Ucraina Russia, Biden: “Kiev può usare nostre armi, no su Mosca". LIVE

“L'Ucraina può usare armi americane per colpire in Russia, ma solo fino a 200 miglia dal confine. Non su Mosca”, dice il presidente degli Stati Uniti Biden in un'intervista alla Abc. Dura la replica della Russia: “Risponderemo lo stesso”. La Nato esclude un “rischio imminente”. Lacrime sulla spiaggia di Omaha, in Normandia, dove l'Occidente si riunisce a 80 anni dal D-Day quando cominciò il trionfo su Hitler. Ovazione per il presidente ucraino Zelenky. “Non abbandoneremo Kiev”, dicono Biden e Macron, che annuncia l'invio all'Ucraina dei caccia francesi da combattimento Mirage. Alla cerimonia i reali britannici Carlo e Camilla e i leader europei, dal cancelliere tedesco Scholz al presidente della Repubblica Mattarella.





