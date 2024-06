Introduzione

Fonti Usa hanno confermato che Kiev ha utilizzato armi statunitensi per colpire all'interno della Russia. Adesso gli analisti si chiedono come reagirà il presidente russo Vladimir Putin. In un’intervista, il leader del Cremlino ha sottolineato che la consegna di armi occidentali all'Ucraina è un "passo molto pericoloso". Ma prevedere le sue mosse resta un’operazione difficile. I russi “hanno paura quanto noi di una escalation, per questo i timori occidentali non si sono rivelati corretti negli ultimi due anni”, ha spiegato un esperto