Israele-Hamas, Onu: “A Gaza punizione collettiva. Ora basta”. LIVE

"Quello che ha fatto Hamas è un attacco terroristico inaccettabile" e "gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente". Ma "il modo in cui è stata condotta la guerra a Gaza è che i civili stanno pagando il prezzo più alto e deve essere chiaro questo. Israele ha detto che è una guerra contro Hamas e non contro i palestinesi, ma la verità è che questa si è trasformata in una punizione collettiva contro i palestinesi", ha detto il segretario generale Onu Antonio Guerres. Hamas ha ribadito le sue richieste per la liberazione degli ostaggi e ha accusato Israele di "non dare garanzie e impegni chiari" sul tema del cessate il fuoco. Lo ha detto il leader della fazione islamica ribadendo le richieste di "un totale cessate il fuoco, della fine della guerra a Gaza, del ritiro dell'esercito di occupazione da tutto il Territorio della Striscia, del ritorno dei profughi nei luoghi di residenza, della ricostruzione della Striscia, degli aiuti umanitari e della fine dell'assedio". Proteste a Hollywood contro la guerra a Gaza vicino al Dolby Theatre.





