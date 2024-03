Yemen, morto il leader di Al Qaeda Batarfi

In un video di circa 15 minuti, Al Qaeda mostra il corpo del suo leader Khalid Batarfi avvolto da un velo bianco. Il veterano del il gruppo terroristico Ibrahim al Qosi afferma che "Dio ha preso la sua anima" e fornisce i dettagli della sua morte, secondo il sito di Intelligence SITE group. Nel video viene anche mostrata la bandiera del gruppo jihadista.

Il successore del leader sarà Saad bin Atef al-Awlaki. Awlaki era apparso l'ultima volta nel febbraio 2023 in un video in cui esortava i membri delle tribù sunnite di Abyan e Shabua a respingere l'influenza degli Emirarti Arabi Uniti (EAU) e del Consiglio di transizione meridionale nello Yemen. Gli Stati Uniti hanno già una taglia di 6 milioni di dollari sulla sua testa in quanto "Awlaki ha pubblicamente annunciato attacchi contro gli Stati Uniti e i suoi alleati".