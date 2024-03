Israele approva la costruzione di 3500 alloggi in Cisgiordania

La Commissione suprema per la progettazione ha approvato oggi la costruzione di 3500 alloggi nella città-colonia di Maaleh Adumim ( fra Gerusalemme e Gerico) nel villaggio di Keidar e ad Efrat, presso Betlemme. Questi progetti - ha riferito la radio militare - erano stati annunciati circa una settimana fa, in seguito ad un attentato palestinese presso Maaleh Adumim in cui due israeliani erano stati uccisi.