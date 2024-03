Guerra Israele – Hamas, i miliziani: "Continueremo a negoziare". LIVE

Hamas fa sapere con un comunicato che "continuerà i negoziati attraverso mediatori finché non sarà raggiunto un accordo di cessate il fuoco con gli israeliani". "Stiamo mostrando la flessibilità necessaria per raggiungere una cessazione completa dell'aggressione contro il nostro popolo, ma l'occupazione continua a sottrarsi ai diritti previsti da questo accordo", ha aggiunto Hamas. Negoziatori di Hamas, Qatar ed Egitto – ma non Israele – sono al Cairo per cercare di garantire un cessate il fuoco di 40 giorni in tempo per il mese di digiuno musulmano del Ramadan, che inizierà all'inizio della prossima settimana.