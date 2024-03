Guerra Israele, Biden: sofferenza palestinesi in cima ai miei pensieri

Il presidente degli Stati Uniti ha voluto rivolgere, con un tweet, i suoi auguri ai fedeli musulmani in occasione dell'inizio del Ramadan. Il mese sacro per i musulmani "quest'anno arriva in un momento di immenso dolore"

"Mentre i musulmani si riuniscono in tutto il mondo nei prossimi giorni e settimane per interrompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà in cima ai pensieri di molti. E' in cima ai mie pensieri". Così il presidente americano in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca per l'inizio del mese sacro per i musulmani considerato da Joe Biden " un momento di riflessione e rinnovamento" che quest'anno arriva in "un momento di immenso dolore". La guerra a Gaza ha inflitto terribili sofferenze al popolo palestinese. "Sono stati uccisi più di 30.000 palestinesi, la maggior parte dei quali civili, tra cui migliaia di bambini" conclude l'inquilino della Casa Bianca.