Islam, quando inizia il Ramadan e quando finisce: date e orari

Il mese sacro inizia con l’avvistamento della luna nuova, che dovrebbe essere osservata in caso di cielo sereno e senza l'aiuto di strumenti ottici l'11 marzo, nella maggior parte del mondo. Per gran parte dei Paesi coinvolti, perciò, il primo giorno di digiuno sarà molto probabilmente il 12 marzo

Si avvicina l’inizio del Ramadan, il mese sacro musulmano, in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Ancora non è chiara la data di avvio: come spiega Aljazeera, potrebbe essere lunedì 11 o martedì 12 marzo, a seconda dell’avvistamento della luna nuova. Il Ramadan è infatti determinato dal calendario lunare islamico, che comincia con l’avvistamento della luna crescente.

Il 10 marzo La notte del 10 marzo, cioè il 29esimo giorno del mese di Shaaban del calendario Hijri, gli osservatori della luna si rivolgono a Ovest e cercano all'orizzonte la luna crescente, per la prima volta. Se viene avvistata inizia il mese di Ramadan, il cui primo giorno di digiuno sarebbe perciò l'11 marzo. In caso contrario, Shaaban completerà i 30 giorni e il primo giorno di digiuno sarà il 12 marzo.

La luna nuova Secondo Crescent Moon Watch, un tracker lunare gestito dal Nautical Almanac Office del Regno Unito, la luna nuova del Ramadan inizierà il 10 marzo alle 17:23 GMT (20:23 ora della Mecca). In quella data dovrebbe però essere visibile solo nel Pacifico, vicino alle isole Hawaii e a parti della Polinesia francese. È improbabile – spiega sempre Aljazeera – che la maggior parte del mondo, compreso il Medio Oriente, il Nord America e l'Europa, sia in grado di vedere la nuova mezzaluna a occhio nudo. Invece, la luna nuova potrà essere osservata in caso di cielo sereno e senza l'aiuto di strumenti ottici l'11 marzo, nella maggior parte del mondo. Avvistamenti telescopici sono probabili nell'Australia meridionale, in Tasmania e in Nuova Zelanda. Per la maggior parte dei Paesi coinvolti il primo giorno di digiuno sarà molto probabilmente il 12 marzo.

Perché il Ramadan è sacro Il Ramadan è sacro perché i musulmani lo ritengono il mese in cui i primi versetti del Corano furono rivelati al Profeta Maometto, più di 1.400 anni fa. In questo periodo i musulmani osservanti digiunano da poco prima della preghiera dell'alba, Fajr, fino alla preghiera del tramonto, Maghrib. Il digiuno comporta l'astinenza dal mangiare, dal bere, dal fumare e dai rapporti sessuali per raggiungere una maggiore "taqwa", o consapevolezza di Dio. Per permettere il rispetto di queste regole in molti Paesi a maggioranza musulmana l’orario di lavoro viene ridotto e molti ristoranti chiudono negli orari di digiuno. Alla fine del Ramadan, i musulmani celebrano l'Eid al-Fitr: in arabo significa "festa della rottura del digiuno". Dura tre giorni e inizierà probabilmente il 10 o l'11 aprile, a seconda della data di avvistamento della luna nuova.

I pilastri dell'Islam Il digiuno è uno dei cinque pilastri dell'Islam. Gli altri sono la dichiarazione di fede dei musulmani, le preghiere quotidiane, la carità e l'esecuzione del pellegrinaggio Hajj alla Mecca, se fisicamente e finanziariamente in grado di farlo.