Ucraina Russia, Biden insulta Putin durante evento elettorale. LIVE

Il presidente Usa ha definito il suo omologo russo Vladimir Putin un "folle figlio di p…" durante un evento pubblico di raccolta fondi in California. Il linguaggio forte di Biden segue altre occasioni in cui ha definito il presidente russo, che ha ordinato l'invasione dell'Ucraina nel 2022, un "macellaio" e un "criminale di guerra". Biden ha dichiarato che venerdì gli Stati Uniti annunceranno un pacchetto di nuove sanzioni severe contro la Russia per la morte in carcere del leader dell'opposizione Alexei Navalny.

Potrebbero essere centinaia i soldati ucraini catturati nell'avanzata delle unità russe o scomparsi durante la caotica ritirata ucraina da Avdiivka: lo scrive il New York Times, citando alti dirigenti occidentali e soldati che combattono per Kiev Secondo la Bbc, almeno 60 persone sarebbero rimaste uccise in un attacco missilistico condotto per mezzo del sistema Himars dall'esercito ucraino vicino al villaggio di Trudovskoye, nella regione di Donetsk.

Caso Navalny: la madre del dissidente russo morto qualche giorno fa farà causa a Mosca. Secondo il Times, l'oppositore di Putin avrebbe perso la vita a causa di un pugno al cuore.

