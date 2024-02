Ucraina Russia, news. Onu: guerra "orribile costo umano". LIVE

La guerra scatenata due anni fa dall'invasione russa delle regioni orientali dell'Ucraina ha già avuto un "orribile costo umano" e il suo impatto continuerà "per generazioni": lo ha detto il responsabile dell'Onu per i diritti umani, Volker Turk, alla vigilia del secondo anniversario del conflitto. Il Fondo monetario internazionale erogherà 880 milioni di dollari all'Ucraina nella terza fase di un pacchetto di aiuti da 15,6 miliardi di dollari approvato lo scorso anno nell'ambito della guerra di Kiev contro la Russia. Joe Biden ha incontrato a San Francisco la vedova e la figlia di Alexei Navalny e ha espresso "ammirazione per lo straordinario coraggio" dell'oppositore nella lotta contro la corruzione e per una Russia libera e democratica. Alla madre di Alexei Navalny è stato mostrato il corpo del figlio, ma le autorità rifiutano ancora di consegnarlo alla famiglia: "Vogliono seppellirlo in segreto". Nei documenti medici che le sono stati mostrati, si dice che l'oppositore è morto per cause naturali.

