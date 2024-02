Biden incontra moglie e figlia di Navalny. Nuove sanzioni alla Russia

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso a Yulia Navalnaya e Dasha "le sue più sentite condoglianze per la loro terribile perdita" e "la sua ammirazione per lo straordinario coraggio di Alexei nella lotta contro la corruzione". Pronta una nuova tranche di misure contro Mosca: sarà la più importante dall'inizio dell'invasione in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato a San Francisco, in California, la vedova e la figlia di Alexei Navalny, il dissidente russo morto in carcere in circostanze da chiarire. Biden ha espresso a Yulia Navalnaya (CHI È) e Dasha "le sue più sentite condoglianze per la loro terribile perdita", si legge in una nota della Casa Bianca, in cui viene sottolineato come il presidente abbia anche "espresso la sua ammirazione per lo straordinario coraggio di Navalny nella lotta contro la corruzione" per "una Russia libera e democratica". Biden ha poi annunciato nuove pesanti sanzioni contro Mosca dopo la morte dell'oppositore russo.