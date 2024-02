Navalny, Savoini: "Morte strumentalizzata per accusare Putin e Russia"

La morte del dissidente russo Alexei Navalny, avvenuta il 16 febbraio nella colonia carceraria artica dove l’uomo stava scontando una pena di 19 anni, continua a destare polemiche. "Basta che Matteo Salvini dica una cosa ragionevole - cioè di aspettare le indagini per capire se Navalny è morto di infarto, di gelo, oppure torturato - che subito viene messo in croce", dice in un'intervista a La Stampa, Gianluca Savoini, ex portavoce del segretario leghista. "Perché questa strumentalizzazione? - aggiunge - Perché basta che il signor Biden, il capo del mondo, decida che è stato Putin a farlo uccidere, e tutti devono omologarsi. Però lui poi vuole fare la stessa cosa con Julian Assange".