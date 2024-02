Navalny, Londra sanziona 6 presunti responsabili

Nuovi sviluppi sul caso legato alla morte in carcere di Alexey Navlany, oppositore di Vladimir Putin. Il governo britannico, come fa sapere il Foreign Office, ha annunciato di aver imposto sanzioni su 6 funzionari russi, additati come presunti responsabili della morte del dissidente. Intanto, emergono anche nuovi dettagli sul decesso: Navalny sarebbe stato ucciso con un pugno al cuore, una tecnica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb, dopo essere stato esposto a condizioni di congelamento per diverse ore, secondo quanto scrive il Times citando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net.