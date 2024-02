"Ciao Sergey! Ho scritto a Varya di Sorokin, a te scriverò di Cechov!". Inizia così l'ultima lettera che l'oppositore russo Alexei Navalny, trovato morto in carcere in Siberia il 16 febbraio, ha scritto dal carcere in cui era rinchiuso all'amico Sergey Parkhomenko, giornalista, editore e oppositore politico russo, uno dei ragazzi della rivoluzione bianca di piazza Bolotnaya, in esilio in Grecia da quasi due anni. "Alla fine, quando sono partito dalla colonia, ho lasciato lì quasi tutti i miei libri", prosegue la missiva di Navalny dove parlava di letteratura russa. "E quelli che c’erano, li avevo ormai finiti. Quando sono arrivato qui e mi hanno messo in quarantena, ho detto: portatemi qualcosa dalla libreria. La loro scelta non poteva essere più azzeccata: Resurrezione, di Tolstoj, Delitto e castigo, e… racconti e opere teatrali di Cechov. Bene, penso, c’è una logica: mi avevi scritto delle sue commedie, ed eccole qui!".