Morte Navalny, Salvini: "Avvelenamento? Saranno i giudici a chiarirlo"

Dopo le contestazioni durante la Fiaccolata di Roma, Matteo Salvini è tornato ad esprimersi in merito alla morte del dissidente russo Alexei Navalny, avvenuta il 16 febbraio nella colonia penale di Kharp. “Difficilmente riesco a sapere cosa succede in Italia, come posso giudicare cosa è successo dall'altra parte del mondo? Capisco la posizione della moglie di Navalny, bisogna fare chiarezza. Ma la fanno i medici, i giudici, non la facciamo noi”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ribadendo una posizione che resta ambigua agli occhi dell’opposizione. “Le contestazioni alla Lega da parte della sinistra ci sono tutti i giorni, sulla Tav, sul Ponte sullo stretto, sulla riforma del fisco e della giustizia. Noi eravamo in piazza per chiedere chiarezza e la fine di tutti i conflitti aperti. Tutte le fesserie sui legami con la Russia sono state archiviate, i giudici hanno detto non esiste nulla”, ha aggiunto.