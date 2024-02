Ucraina Russia, news. Due anni fa l’inizio della guerra. LIVE

"Due anni di guerra. Colpita e martoriata, ma sempre in piedi. L'Ucraina si batte per lei stessa, per i suoi ideali, per la nostra Europa. Il nostro impegno al suo fianco non calerà": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X oggi 24 febbraio, secondo anniversario dall'invasione russa dell'Ucraina. Macron allega al suo messaggio la foto di un murales realizzato in rue Bouot, nel tredicesimo arrondissement di Parigi, che raffigura una giovane donna, allegoria dell'Ucraina, camminare con una corona di fiori e la bandiera giallo-blu, schiacciando carri armati al suo passaggio. Un'opera realizzata dallo street artist Seth.