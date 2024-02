Ucraina, Meloni porta il G7 a Kiev e sigla accordo su sicurezza. LIVE

“Malgrado la propaganda, non sta vincendo la Russia”. A due anni dall'invasione dell'Ucraina, la premier Meloni, presidente di turno del G7 per l'Italia, porta a Kiev il vertice dei Grandi. “Continuiamo a garantire il nostro sostegno: è anche la nostra casa, qui si combatte anche per la nostra libertà”, ha detto. “Sapete cosa ci serve, contiamo su di voi”, dice Zelenski. Nella capitale ucraina anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, i primi ministri belga De Croo, che è presidente di turno del Consiglio Ue, e del Canada Trudeau. In videoconferenza il presidente Usa Biden, il cancelliere tedesco Scholz e i primi ministri di Gb Sunak e Giappone Kishida. Assente il presidente francese Macron, sostituito dalla ministra degli Esteri Séjourné perché, ha detto l'Eliseo, impegnato 'per tutto il giorno' al Salone dell'Agricoltura nel tentativo di placare la crisi dei trattori.





