Come la disinformazione sta colpendo Navalny e la moglie

Un’altra foto di Nvalnaya insieme a Yevgeny Chichvarkin, un imprenditore russo e fervente oppositore di Putin fuggito in Gran Bretagna nel 2008, è stata decontestualizzata per screditare la moglie del dissidente. "Io e il mio nuovo ragazzo siamo profondamente addolorati per la morte di mio marito", si legge in un tweet in in cui è allegata la foto in questione e in cui la dichiarazione è accreditata alla donna.

La foto risale in realtà al 17 agosto 2021, molto prima della morte di Alexey Navalny, ed è stata pubblicata sul profilo Instagram di Yevgeny Chichvarkin. L'imprenditore è anche un amico della famiglia Navalny e ha finanziato progetti legati alla loro fondazione.