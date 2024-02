Ucraina Russia, Zelensky: “Vittoria dipende da Occidente". LIVE

“Meloni è dalla nostra parte, le sono molto grato. Sono felice dell'accordo che abbiamo siglato ieri, ma in Italia ci sono molti pro-Putin e prima di tutti dovreste cancellare loro i visti. Anche questa è un'arma per aiutarci: vedete cosa succede quando i russi si trovano in una Paese, dovreste mandarli via”, dice il presidente ucraino Zelensky rispondendo a una domanda nella conferenza stampa per i 2 anni dall'invasione russa. Zelensky parla del 2024 come “un anno di svolta” per la guerra dopo che 31mila ucraini sono morti sui campi di battaglia. Ma avverte che la vittoria “dipende dall'Occidente”. Intanto secondo la denuncia su Telegram del commissario dei diritti umani di Kiev, Dmytro Lubinets, alcuni soldati russi hanno sparato ad almeno sette militari ucraini vicino a Bakhmut dopo che si erano arresi. Lubinets afferma che i sette sono stati ''giustiziati'' dalle forze russe. Lubinets ha anche condiviso un video dell'esecuzione.





