Russia, chiesta condanna a 3 anni di carcere per dissidente Oleg Orlov

La pubblica accusa ha chiesto una condanna a due anni e 11 mesi di reclusione per il dissidente russo Oleg Orlov, già copresidente della fondazione Memorial alla quale è stato assegnato il Premio Nobel per la pace nel 2022. Lo riporta la testata online Mediazona. Orlov è accusato di "discredito" dell'esercito russo in base a una legge bavaglio che di fatto vieta di criticare l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe. Orlov, in un articolo pubblicato in Francia nel 2022, definiva "fascista" il regime di Vladimir Putin e criticava la guerra in Ucraina.