La vicepremier ucraina a Sky TG24: “Per ora no possibilità trattativa"

Irina Vereshchuk spiega come al suo Paese non manchino i soldati, ma le armi per arrestare la Russia. E su Navalny: "Putin sta testando l’Occidente"

“Mentre gli Stati Uniti non ci danno gli aiuti finanziari su cui contiamo, un nostro soldato in trincea ci chiede: 'Dove sono le munizioni?’”. È questa l’immagine che sceglie di evocare la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk, davanti alle divisioni politiche che al Congresso americano ritardano da mesi l’approvazione di cruciali finanziamenti militari a Kiev. Vereshchuk, studi da ufficiale all’Accademia militare ucraina e braccio destro del presidente Volodomyr Zelensky, in un’intervista a Sky Tg24 ammette di non vedere al momento, nonostante le pressioni internazionali per portare russi e ucraini al tavolo del negoziato, la possibilità per “una trattativa vera e propria, se parliamo di una trattativa seria: Vladimir Putin ha invaso il 24 febbraio” l’Ucraina “perché contava che i nostri partner, Stati Uniti ed Europa, non avrebbero risposto. Nel 2022, invece, abbiamo dimostrato assieme a voi che non è così”.