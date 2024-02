Ucraina, città di Avdiivka è in mano ai russi: cosa potrebbe accadere

Nel centro nel nord-ovest del Donetsk, dicono i soldati di Kiev, non c'è nulla da conquistare perché è stata "rasa al suolo" e "non esiste più". Mosca ha mandato in prima linea almeno 15mila soldati, perché secondo gli 007 britannici la conquista della città era considerata prioritaria da Vladimir Putin in persona. E in un report si indicava anche quella che potrebbe essere la prossima mossa nel piano del Cremlino: l'attacco a Kupyansk