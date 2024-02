Ucraina Russia, news. Esercito di Kiev si ritira da Avdiivka. LIVE

La morte di Navalny? "Umanamente è terribile. Politicamente, è la prova della brutalità del sistema repressivo di Vladimir Putin. Nessuno può illudersi ancora sul regime russo. È un violento regime dittatoriale. Navalny dovrebbe aprire gli occhi a tutti". Lo dice il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber a "Repubblica".

Weber auspica l'aumento dei fondi europei per la difesa: "Si risparmierebbero milioni dei contribuenti e si acquisterebbero insieme carri armati e aerei. Ma ci sono Paesi che comprano F35 dagli Usa: la prossima generazione di jet da combattimento dovrà essere prodotta in Europa. Creerà anche dei posti di lavoro. Questo sarà un tema importante per me in campagna elettorale: dobbiamo rafforzare il pilastro europeo". Secondo il presidente del Ppe l’Europa deve parlare con una sola voce: "Dobbiamo andare verso un sistema di voto a maggioranza", spiega. E aggiunge: "Se la Germania, l’Italia e la Francia prendessero la leadership su questo punto sono sicuro che metterebbero in moto una dinamica che porterebbe molti Paesi a riflettere ben bene sull’opportunità di restare soli con l’Ungheria. Il tempo sta per scadere".