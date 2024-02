Transnistria pronta a chiedere l'annessione alla Russia

Mondo

Dal convoglio russo alle porte di Kiev agli uomini che nelle prime settimane di conflitto salutavano le proprie famiglie alla stazione dei treni, non sapendo se e quando le avrebbero riviste. Dai civili che aspettano di essere evacuati nei pressi di un ponte distrutto, fino al massacro di Bucha e ai soldati evacuati dall'acciaieria Azovstal. E ancora il primo viaggio di Zelensky all'estero. Ecco gli scatti più significativa della guerra che va avanti da ormai 12 mesi

Era il 24 febbraio 2022 quando la Russia ha iniziato ad invadere l'Ucraina: cinque giorni dopo veniva scattata questa foto. È Piazza della Libertà a Kharkiv , la seconda città ucraina più grande, dopo essere stata attaccata dalle forze russe. Secondo quanto ha riferito il comando operativo ucraino, l'obiettivo erano il governatore della città e il suo gruppo. Ma sono diverse le immagini che in 12 mesi di guerra sono diventate un simbolo , fra coraggio e disperazione

Da quando è iniziato il conflitto, sono tornate in funzione anche le sirene di allarme che servono ad avvisare la popolazione del pericolo imminente. Ogni volta che i cittadini le sentono, devono andare nel rifugio più vicino e aspettare lì. In questa foto, scattata da Aris Messinis, vediamo quello di un ospedale pediatrico a Kiev

Chi ha potuto, ha provato a fuggire. Molti sono andati in stazione e si sono affollati sui treni. Questa immagine mostra la stazione di Leopoli il 24 febbraio. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, "questa è la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla Seconda guerra mondiale"