Ucraina, Tajani: presto accordo bilaterale di sicurezza con Kiev

"Ho ritenuto importante e urgente riferirvi del negoziato con le Autorità ucraine per siglare un accordo di cooperazione bilaterale di sicurezza, che il Presidente del Consiglio si accinge a firmare. Considero doveroso anticipare al Parlamento contenuti e aspetti qualificanti delle discussioni in corso, che contiamo di poter condurre in porto già nei prossimi giorni.". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la sua audizione alle Commissioni riunite Esteri della Camera e Esteri e Difesa del Senato ( GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

"Accordo non giuridicamente vincolante"

Il nostro accordo - come quelli stipulati da Francia, Germania e Regno Unito - non sarà giuridicamente vincolante. Dal testo non derivano obblighi sul piano del diritto internazionale, né impegni finanziari. Non sono previste garanzie automatiche di sostegno politico o militare. Come quella dei nostri partner, anche la nostra intesa bilaterale non richiederà, quindi, la procedura di ratifica parlamentare". Lo afferma il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani alle Commissioni riunite Esteri della Camera e Esteri e Difesa del Senato.