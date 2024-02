Ucraina, una medaglia alla resistenza per i due anni della guerra

"Daremo anima e corpo per la nostra libertà", è la scritta sul rovescio della medaglia realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina e presentata questa mattina presso la Presidenza del Consiglio, per celebrare la resistenza ucraina. Sull'altro lato della medaglia è invece raffigurata la statua Berehynia, della stele dedicata all'indipendenza dell'Ucraina di Majdan Nezaleznosti, che si trova a Kiev, in Piazza dell'Indipendenza. In basso si legge: 'DCCXXX', ovvero 730 in numeri romani, corrispondenti ai 730 giorni di resistenza del popolo ucraino.

Il ricavato devoluto in beneficenza

Le medaglie saranno in vendita attraverso la rete di Poste Italiane a partire dal 24 febbraio, giorno dell'anniversario (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA), e il ricavato netto della vendita verrà devoluto al centro di riabilitazione 'Unbroken Kids' dell'ospedale pediatrico St.Nicholas di Leopoli. Il prezzo di vendita è di 150 euro, in linea con quelli delle medaglie di analoga fattura, di cui 65 andranno in beneficenza.