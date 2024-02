Guerra Israele-Hamas, Biden: "Lavoriamo a tregua di 6 settimane". LIVE

"Vi do la mia parola: sto lavorando giorno e notte per trovare i mezzi per riportare a casa tutti gli ostaggi, per alleviare la crisi umanitaria, per porre fine alla minaccia terroristica e per portare la pace a Gaza e in Israele - una pace duratura con due stati per due popoli". Lo scrive su X il presidente Usa Joe Biden, dopo l'incontro di questa sera alla Casa Bianca con il Re di Giordania.