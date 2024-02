Guerra Israele-Hamas, spiragli per una tregua di sei settimane. LIVE

"Questo è un momento di prova per noi. Non siamo certamente dei santi. Abbiamo fatto, e purtroppo probabilmente faremo, anche degli errori. Ma questo è anche un momento di prova per i nostri amici, dei Paesi amici. L'ora in cui vediamo chi ci sta accanto. Chi è davvero impegnato per la sicurezza di Israele e non si limita a usare questo slogan nei giorni di calma, tanto per togliersi l'obbligo". Lo afferma l'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, intervenendo alle celebrazioni del 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e Israele.