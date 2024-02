Israele-Hamas, ondata di raid israeliani contro Hezbollah. LIVE

Israele ha acconsentito a permettere l'uso di Starlink nell'ospedale da campo allestito dagli Emirati arabi uniti nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Abu Dhabi, secondo cui il sistema di satelliti per la comunicazione di SpaceX, la società di Elon Musk, servirà a consultare in tempo reale medici in video per i pazienti che ne hanno bisogno. L'ospedale allestito a Rafah conta su 50 tra medici, infermieri, farmacisti e medici di laboratorio.