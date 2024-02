Israele, negato ingresso a funzionaria italiana Onu Francesca Albanese

La decisione, hanno fatto sapere i ministeri degli Esteri e degli Interni, è legata alle sue oltraggiosi affermazioni che "le vittime del massacro del 7 ottobre non sono state uccise per la loro ebraicità ma in risposta all'oppressione israeliana'"

Israele ha deciso di negare l'ingresso nel Paese a Francesca Albanese, inviata italiana del consiglio dei diritti umani dell'Onu. La decisione, hanno fatto sapere i ministeri degli Esteri e degli Interni, è legata: "Alle sue oltraggiosi affermazioni che le vittime del massacro del 7 ottobre non sono state uccise per la loro ebraicità ma in risposta all'oppressione israeliana'". ( GUERRA ISRAELE-HAMAS )

Il caso

Albanese aveva infatti postato sul proprio profilo X, in risposta alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron che aveva definito gli attacchi di Hamas del 7 ottobre il più grande massacro antisemita del nostro secolo, il seguente tweet: "Il più grande massacro antisemita del nostro secolo? No, Emmanuel Macron. Le vittime del 7/10 non sono state uccise a causa del loro ebraismo, ma in reazione all'oppressione di Israele. La Francia e la comunità internazionale non hanno fatto nulla per impedirlo. I miei omaggi alle vittime".

Katz, Ministro esteri Israele: "Rimuovere Albanese da incarico"

"Il tempo del silenzio ebraico è passato. Affinché l'Onu riacquisti credibilità, Antonio Guterres deve denunciare inequivocabilmente le dichiarazioni antisemite della loro inviata speciale Francesca Albanese e rimuoverla immediatamente dal suo incarico. Impedirle l'ingresso in Israele servirà a ricordare duramente le atrocità commesse da Hamas, compreso lo spietato attacco agli innocenti". Lo scrive il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz su Twitter.