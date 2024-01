Israele – Hamas, Nyt: accordo vicino per rilascio ostaggi a Gaza. LIVE

I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora detenuti da Hamas: lo scrive il New York Times riferendo che l'accordo che potrebbe essere siglato nelle prossime due settimane. I negoziatori hanno sviluppato una bozza scritta di accordo che fonde le proposte avanzate da Israele e Hamas negli ultimi 10 giorni in una intesa di base che sarà oggetto di colloqui domenica a Parigi. Israele attacca l'Unrwa e promette che alla fine della guerra l'Agenzia delle Nazioni Unite non sarà più a Gaza. Dopo gli Usa, anche altri Paesi - dall'Italia alla Germania, Canada, Gran Bretagna, Finlandia, Australia e Olanda - hanno deciso di congelare i propri finanziamenti all'Unrwa. Decisioni che il commissario generale dell'agenzia Onu Philippe Lazzarini ha definito "scioccanti", sottolineando che dall'Unrwa "dipendono oltre 2 milioni di persone per la loro mera sopravvivenza" a Gaza ed esortando i Paesi a "riconsiderare le loro decisioni". Migliaia di persone hanno manifestato a Tel Aviv contro il governo per denunciare il fallimento dell'esecutivo dopo i fatti del 7 ottobre e chiedendo le dimissioni del primo ministro Benyamin Netanyahu. Circa 200 persone si sono scontrate con le forze di polizia: gli agenti hanno allontanato con la forza i manifestanti.





