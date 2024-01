Ucraina Russia, Kiev: droni su sito petrolio a San Pietroburgo. LIVE

Per la prima volta i servizi segreti militari di Kiev hanno detto di avere colpito la Russia con i droni fino nella regione di San Pietroburgo, la città di Vladimir Putin, a quasi mille chilometri dal fronte, colpendo un deposito di petrolio. Mentre la Nato ha ufficialmente lanciato l'esercitazione 'Steadfast Defender 2024', alla quale parteciperanno 90.000 militari e che sarà la “più massiccia da decenni a questa parte”. Biden sollecita il Congresso americano ad approvare rapidamente i nuovi aiuti per Kiev, ammonendo che in ballo c'è anche la sicurezza di Usa e Nato. Il ministro delle Forze Armate, Lecornu, ha annunciato che la Francia consegnerà 6 Caesar nelle prossime settimane ed è in grado di produrne altri 72 nel 2024 per l'Ucraina.





Gli approfondimenti:

