Ucraina Russia, Zelensky: "Mosca folle, possibili altre guerre" LIVE

Le mine circondano di nuovo la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina in mano ai russi. A riferirlo è l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). "Mine lungo il perimetro della Znpp (centrale nucleare di Zaporizhzhia)... sono state riposizionate sul posto", ha affermato in una nota l'agenzia Onu. Gli ordigni, precedentemente identificati nell'area dagli esperti dell'agenzia, erano stati rimossi a novembre, ma ora sono tornati, un fatto "incompatibile con gli standard di sicurezza dell'Aiea", aggiunge la nota. Secondo quanto riferito, le mine si trovano in "un'area riservata inaccessibile al personale operativo dell'impianto", in una zona cuscinetto tra le recinzioni interne ed esterne della struttura. L'Aiea ha aggiunto che ai suoi esperti non è stato concesso l'accesso a diverse sale dei reattori, così come ad alcune altre zone dell'impianto. "Tale accesso è necessario per monitorare la sicurezza e la protezione nucleare", si legge nella dichiarazione. Il capo dell'Aiea Rafael Grossi ha ripetutamente messo in guardia dai "rischi persistenti per la sicurezza nucleare nel sito". L'impianto è stato ripetutamente scosso da bombardamenti e attacchi di droni nelle sue vicinanze durante il conflitto, ed è più volte rimasto isolato dalla rete elettrica, sollevando il timore di un possibile grave incidente nucleare.