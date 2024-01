Guerra Ucraina, Zelensky annuncia vertice di pace in Svizzera

In Svizzera si terrà il Vertice globale sulla pace voluto da Volodymyr Zelensky. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente ucraino durante la sua visita di ieri a Berna. “La Svizzera è disposta ad impegnarsi per l'organizzazione di un summit per una pace giusta in Ucraina” ha dichiarato la presidente della Confederazione elvetica, Viola Amherd, accompagnata dal presidente ucraino che oggi partecipa al forum economico mondiale di Davos.

Zelensky: "Conclusione della guerra non può che essere giusta"

"Sono grato alla presidente della Svizzera Viola Amherd per aver concordato di iniziare subito un lavoro congiunto sui preparativi per il Vertice globale sulla pace a livello di leader in Svizzera" ha scritto su X il presidente ucraino. "Questo vertice dovrebbe fornire lo slancio per ciò che abbiamo già realizzato. Dovrebbe anche affermare che la conclusione della guerra non può che essere giusta e che il ripristino della forza del diritto internazionale deve essere veramente globale. La Svizzera è il nostro partner in questi sforzi" si legge.