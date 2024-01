Guerra Ucraina Russia, da Davos Zelensky incalza Usa e Ue. LIVE

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che si recherà in Ucraina a febbraio, per finalizzare un accordo bilaterale di garanzia alla sicurezza in base al quale Parigi fornirà a Kiev armi più sofisticate tra cui missili da crociera a lungo raggio. Lo riportano Le Figaro e Reuters. Macron ha affermato ieri in conferenza stampa che nelle prossime settimane verranno trasferiti all'Ucraina circa 40 missili Scalp e diverse centinaia di bombe. "Consegneremo molte più attrezzature e aiuteremo Kiev con ciò di cui ha bisogno per difendere i suoi cieli" dagli attacchi della Russia, ha detto il presidente francese. "Andrò io stesso in Ucraina a febbraio e metterò a punto questi" accordi, ha aggiunto.