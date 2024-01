Guerra Ucraina, Biden: approvare aiuti a Kiev, Nato in pericolo. LIVE

Biden sollecita il Congresso americano ad approvare rapidamente i nuovi aiuti per Kiev, ammonendo che in ballo c'è anche la sicurezza di Usa e Nato. Una donna è morta e un'altra persona è rimasta ferita ieri sera in un attacco russo sulla città ucraina nordorientale di Kharkiv. Mosca afferma di aver intercettato nella notte droni di Kiev sulla regione della capitale russa e su quella di Leningrado, nonché 10 missili su Belgorod