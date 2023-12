Ucraina Russia, Putin: "Non vogliamo attaccare Nato, fesserie". LIVE

Il presidente russo ha detto di essere stato "ingenuo", nei primi anni del suo mandato, riguardo alle intenzioni dei Paesi occidentali, che puntavano alla "disintegrazione" della Russia come era avvenuto con l'Urss. Poi bolla come "fesserie" le affermazioni di Biden secondo cui Mosca potrebbe attaccare i Paesi della Nato se vincesse la guerra in Ucraina. "La Russia - aggiunge - non può, come altri Paesi, rinunciare alla sua sovranità ed essere il satellite di qualcuno in cambio di qualche salsiccia"