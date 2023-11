Guerra Israele-Hamas, Hezbollah spara su Israele. LIVE

Voci di un'intesa per il rilascio di 80 donne e bambini israeliani ostaggi in cambio di donne e adolescenti palestinesi detenuti da Israele. 'Negoziati in corso, coinvolti anche Qatar e Egitto', ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Sullivan. Ma Hamas frema dopo l'assedio all'ospedale Shifa. Netanyahu non esclude l'accordo. Secondo il Washington Post, l'intenzione di Hamas il 7 ottobre scorso era innescare un conflitto in tutta la regione. Tra i bambini presi in ostaggio da Hamas c'è anche un americano di tre anni i cui genitori sono stati uccisi negli attacchi. Hezbollah spara su Israele. Missili anticarro hanno ferito 7 civili e 7 militari nel nord del Paese. Aperto un corridoio umanitario di 7 ore per i palestinesi verso il sud di Gaza.





