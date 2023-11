Gaza, vertice a Riyad. Iran: "Armare palestinesi se raid continuano”

Dalla capitale saudita si leva un nuovo appello per lo stop alle operazioni militari nella Striscia e per il rilascio dei prigionieri. Al summit straordinario tra Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman punta il dito contro la comunità internazionale: il conflitto "dimostra i doppi standard adottati dal mondo". Il presidente iraniano Raisi chiede di considerare l'esercito israeliano "un'organizzazione terroristica"

Dall’Arabia Saudita si leva l’ennesimo appello per l’immediato stop alle operazioni militari israeliane a Gaza, oltre al rilascio di tutti i prigionieri ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). A Riyad, dove si sono incontrati i leader arabi e il presidente iraniano per un vertice straordinario tra Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman ha definito la guerra "una catastrofe umanitaria" che "dimostra il fallimento della comunità internazionale" e dell’Onu "nel porre fine alle gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali da parte di Israele". Non solo: il conflitto "dimostra i doppi standard adottati dal mondo". Il presidente palestinese Abu Mazen – che parla di una “guerra di sterminio che ha oltrepassato tutte le linee rosse" – chiede agli Usa di “porre fine all’aggressione”. Dure le parole del capo di Stato iraniano Raisi. Prima ha chiesto ai suoi interlocutori di considerare l’esercito israeliano “un’organizzazione terroristica”, poi ha invitato i Paesi musulmani "ad armare i palestinesi" se "gli attacchi continuano" a Gaza.

Il principe Bin Salam, in apertura del vertice, si è detto "certo" che l’unica strada verso la pace sia "la fine dell'occupazione israeliana e degli insediamenti illegali, il ripristino dei diritti acquisiti del popolo palestinese e la creazione dello Stato del 1967, con Gerusalemme Est come capitale".

Il vertice

Il vertice di oggi nasce dalla difficoltà del mondo arabo di trovare una posizione univoca rispetto al conflitto. La Lega Araba e l'OIC dovevano infatti inizialmente incontrarsi separatamente, ma le delegazioni della prima non erano riuscite a raggiungere un accordo su una dichiarazione finale. Così si è deciso di lavorare insieme all’OIC. Alcuni Stati, come Libano e Algeria, avevano proposto di interrompere le forniture di petrolio a Israele e ai suoi alleati. Più in generale, si chiedeva ai Paesi della Lega che hanno rapporti con Israele di tagliare i legami economici e diplomatici. Non si è però riusciti a trovare una quadra: almeno tre Paesi - tra cui gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, che hanno normalizzato i legami con Israele nel 2020 - avrebbero respinto la proposta, secondo diplomatici che hanno chiesto di rimanere anonimi.

La Jihad islamica palestinese: "Non ci aspettiamo nulla"

Prima che iniziasse il vertice, il gruppo militante palestinese Jihad islamica aveva comunque dichiarato di non "aspettarsi nulla", criticando i leader arabi per il ritardo: "Il fatto che questa conferenza si tenga dopo 35 giorni di guerra è un'indicazione dei suoi risultati".