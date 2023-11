Mattarella in Uzbekistan, incontro con il presidente Mirziyoyev

Il presidente della Repubblica è impegnato oggi in una serie di colloqui politici a Tashkent. Il capo dello Stato, da ieri nella capitale uzbeka, è arrivato al palazzo presidenziale accolto da una cerimonia ufficiale di benvenuto. Guerra in Ucraina? "Stiamo incoraggiando tutti i tentativi di mediazione in corso" ascolta articolo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è impegnato oggi in una serie di colloqui politici a Tashkent, con il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Il capo dello Stato, da ieri nella capitale uzbeka, è arrivato al palazzo presidenziale accolto da una cerimonia ufficiale di benvenuto. "Stiamo incoraggiando tutti i tentativi di mediazione in corso. Naturalmente che rispettino l'integrità territoriale Ucraina", ha detto Mattarella incontrando il presidente uzbeko. L'invasione dell'Ucraina è stato un "grave errore della Russia che riporta indietro il tempo. Nessuna controversia può essere risolta aggredendo vicino", ha detto il presidente della Repubblica, per il quale "nessuno vuole umiliare e indebolire ruolo Russia" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Il viaggio di Mattarella Primo capo di Stato a visitare l'Uzbekistan dai tempi di Oscar Luigi Scalfaro nel 1997, Mattarella è arrivato nel Paese dopo la visita in Corea del Sud. Quella in Uzbekistan è una tappa che arriva a pochi mesi dalla firma, a giugno, a Roma, alla presenza del Presidente Mirziyoyev, della dichiarazione sul partenariato strategico tra i due Paesi. Prima dei colloqui, oggi Mattarella ha deposto una corona di fiori al monumento dell'Indipendenza uzbeko a Tashkent. Nel pomeriggio, invece, visita alla sede del Politecnico di Torino nella capitale uzbeka. In serata trasferimento a Samarcanda. approfondimento Mattarella in Corea visita il 38esimo parallelo, simbolo armistizio

Le intese bilaterali E oggi è anche il giorno della firma di una serie di intese bilaterali. La prima è un accordo tra governo italiano e governo dell'Uzbekistan sull'esenzione dall'obbligo di visto per corto soggiorno in favore dei titolari di passaporto diplomatico. La seconda è un Memorandum of Understanding fra il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Università, della Scienza e dell'Innovazione uzbeko sulla cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. Quindi un Memorandum di Intesa sullo sviluppo dell'istruzione pubblica tra. Ancora un altro Memorandum of Understanding sulla cooperazione fra l'Istituto Diplomatico del Ministero degli Esteri e l'Accademia Diplomatica presso l'Università dell'Economia Mondiale e della Diplomazia del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Uzbekistan. Infine un Memorandum of Understanding sulla cooperazione nel campo dello sport e dell'educazione fisica. approfondimento Mattarella: “Alcune teorie minacciano salute pubblica"