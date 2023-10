Con una cerimonia al palazzo del Quirinale, Sergio Mattarella ha consegnato dei premi nell'ambito dell'iniziativa dei Giorni della Ricerca, promossa dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Nel discorso inaugurale tra i vari argomenti il presidente della Repubblica ha preso posizione anche sui vaccini. Durante la premiazione il Presidente della Repubblica in primis ha ricordato l’importanza di sostenere la ricerca che “è stata il motore primo del progresso dell'umanità. La duplice intuizione costitutiva dell'Airc ha avuto un valore profetico. Anzitutto: il cancro si può sconfiggere. In secondo luogo: per vincere questa sfida bisogna puntare sulla ricerca medica e scientifica. Una prospettiva duplice che ha creato progressivamente consapevolezza, partecipazione, cultura. E l'Italia è andata molto avanti sul fronte della ricerca sul cancro".