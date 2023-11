Mattarella in Corea visita il 38esimo parallelo, simbolo armistizio

"Qui si comprende come una guerra che non si è mai conclusa con il conseguimento della pace comporta il rischio costante di nuove violenze", ha detto il presidente della Repubblica

"Qui si è svolta una pagina cruciale della storia". Lo ha detto Sergio Mattarella durante la sua visita in Corea del Sud al 38° parallelo a Panmunjeom, luogo simbolo dell'armistizio tra la Corea del Sud e la Corea del Nord. Si tratta di una fascia demilitarizzata, una lunghissima barriera di 250 chilometri e larga quattro, che taglia completamente in due la penisola coreana, dividendo tutt'oggi un popolo che ancora cura le ferite della guerra sanguinosa durata dal 1950 e 1953 e che ha provocato oltre due milioni di morti. Le due Coree infatti non sono mai riuscite ad arrivare a un trattato di pace. Il presidente della Repubblica è stato all'interno del piccolo edificio di legno, dentro la zona della zona de-militarizzata che è l'unico punto di incontro tra le due nazioni.