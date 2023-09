Corea Nord, status di potenza nucleare nella Costituzione

La Corea del Nord si è attribuita lo status di potenza nucleare. A renderlo noto sono stati i media statali che hanno riferito come la legislatura del Paese abbia sancito tale condizione all'interno della Costituzione. La Corea diventa così "una forza nucleare permanente", come ha detto il leader Kim Jong Un in una riunione dell'Assemblea popolare statale tenutasi martedì e mercoledì. "La politica di rafforzamento della forza nucleare della RPDC è stata resa permanente come legge fondamentale dello Stato, che nessuno può violare con nulla", ha riportato l'agenzia di stampa KCNA.