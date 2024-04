Usa, spediscono il gatto in un pacco Amazon: ritrovato dopo 6 giorni

L'animale è rimasto chiuso nella scatola per sei giorni senza cibo né acqua ed è stato liberato in California a diverse centinaia di chilometri di distanza dalla sua casa nello Utah

Intrappolato per sei giorni in un pacco Amazon. È questa la vicenda che ha visto protagonista il gatto di una coppia statunitense dello Utah, che ha accidentalmente spedito il proprio animale domestico in un pacco per il reso Amazon. Rimasto intrappolato nella scatola per sei giorni senza cibo né acqua, il gatto, di nome Galena, è stato liberato in California a diverse centinaia di chilometri di distanza, sano e salvo.