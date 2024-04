Gaza, Capo Unrwa: "Il numero dei bambini morti è senza precedenti"

Il numero dei bambini morti a Gaza è "senza precedenti e sconcertante": lo ha detto alla Tass, Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) in un'intervista esclusiva (GUERRA IN MEDIORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). "In sei mesi sono morte più di 30.000 persone", un numero che Lazzarini ritiene plausibile, forse addirittura sottostimato. "Non sono sicuro che questo numero copra tutti coloro che sono ancora sotto le macerie. In realtà, il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora più alto o sproporzionatamente più alto". E poi ha continuato: "Sappiamo che tra i morti ci sono 13mila bambini. Sappiamo che a Gaza sono morti più bambini in sei mesi che in tutti i conflitti del mondo negli ultimi quattro anni. Quindi un bilancio che è senza precedenti e sconcertante, sia in termini di dimensioni che in termini di livello di distruzione".