Guerra, attacco russo ai magazzini del grano in Ucraina centrale

"Di notte, il nemico ha attaccato massicciamente la regione di Cherkasy con droni. Le infrastrutture industriali di Uman sono state colpite. Sono scoppiati incendi nei magazzini, in particolare, dove veniva immagazzinato il grano", ha detto il governatore Taburets. Allarme antiaereo nella notte in molte regioni. Segnalate deflagrazioni anche a Odessa, Kharkiv enella città di Snihurivka, nell'oblast di Mykolaiv. Evitato shutdown negli Usa, ma niente fondi a Kiev. In Slovacchia vince le elezioni il partito filorusso