Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 9 settembre. LIVE

L’Amministrazione potrebbe fornire all’Ucraina dei missili a lungo raggio Atacms: è quanto riferisce l’emittente televisiva statunitense Abc citando fonti governative e precisando che i primi missili potrebbero arrivare nel giro di pochi mesi. Kiev chiedeva da tempo delle armi a lungo raggio, malgrado le perplessità degli alleati che temono un eventuale utilizzo per colpire bersagli in territorio russo - eventualità che le autorità ucraine hanno sempre dichiarato di voler comunque evitare. Il presidente russo ha ribadito che "il conflitto è stato provocato deliberatamente dall'Occidente". Zelensky: "Putin un bugiardo, è impossibile negoziare". Il capo consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mychajlo Podolyak, esclude la possibilità di una mediazione vaticana per risolvere il conflitto militare in territorio ucraino e accusa il Papa di essere "filorusso". Intanto il segretario al Tesoro degli Usa, Janet Yellen, parlando alla vigilia del G20 di New Delhi afferma: "La cosa più importante che potremmo fare per la crescita globale è che la Russia metta fine alla sua brutale guerra contro l'Ucraina". Il fattore più "destabilizzante", aggiunge, resta l'aggressione di Mosca contro Kiev che "ha aumentato i prezzi di cibo ed energia e siamo consapevoli dei rischi per la crescita globale".





